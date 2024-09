Nun also auch in Brandenburg: Nachdem schon die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen vor drei Wochen ein bundespolitisches Erdbeben ausgelöst haben, muss auch diese dritte deutsche Landtagswahl zumindest als ein schweres Nachbeben verstanden werden. Zwar konnte die SPD in Brandenburg im letzten Moment noch das Ruder umreißen und mit einer hauchdünnen Mehrheit einen Wahlsieg der AfD verhindern.