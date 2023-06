Nach dem Wagner-Aufstand tagen die EU-Spitzen mit dem NATO-General

Seit 16 Monaten tobt Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine. Im Lauf der Zeit hatte sich der Tagesordnungspunkt "Ukraine" schon fast zur Routine auf EU-Gipfeln entwickelt, so zynisch das auch klingen mag. Doch wenn sich die 27 Staats- und Regierungschefs am heutigen Donnerstag zu ihrem zweitägigen Treffen in Brüssel versammeln, drängt das Thema mit aller Macht zurück an die allererste Stelle der Agenda.