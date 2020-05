Nach dem Job ist meist die Versicherung weg

Die Corona-Pandemie betrifft zig Millionen Amerikaner unmittelbar und hart: Seit dem Ausbruch der Krise Mitte März haben bereits mehr als 36 Millionen Amerikaner ihren Arbeitsplatz verloren – so viele wie nie zuvor in derart kurzer Zeit. Die zuständige Behörde gab an, dass die Arbeitslosenquote bereits bei 20 Prozent liegen dürfte. Zum Vergleich: Vor der Zuspitzung der Coronapandemie in den USA waren es extrem niedrige 3,5 Prozent.

Für die nun von Arbeitslosigkeit betroffenen Amerikaner verschärft ein weiteres Problem die prekäre Lage zusätzlich: Laut einer Studie der "Kaiser Family Foundation" könnten fast 27 Millionen Menschen ihre Krankenversicherung verlieren, weil die meisten Menschen über den Arbeitgeber krankenversichert seien. Wer seinen Job verliert, kann es sich oft nicht leisten, die Polizze für sich und mitversicherte Familienangehörige privat weiter zu bezahlen.

Bürokratische Hürden

Die Autoren der Studie gehen zwar davon aus, dass rund 21 Millionen Menschen nach dem Verlust der Versicherung des Arbeitgebers auf staatliche Hilfe hoffen können, darunter auch rund sechs Millionen mitversicherte Kinder. Wegen bürokratischer Hürden oder ungenügender Subventionen dürften viele aber trotzdem mitten in der Pandemie ohne Versicherungsschutz bleiben, hieß es.

Die USA sind praktisch das einzige entwickelte Industrieland ohne eine allgemeine staatliche Krankenversicherung. Selbst vor der Coronakrise hatten 28 Millionen Menschen – fast jeder Zehnte – keine Krankenversicherung.

US-Präsident Donald Trump teilte in der Nacht auf Freitag mit, dass er die Vereinigten Staaten für Epidemien in der Zukunft wappnen werde. "Ich bin entschlossen, dass Amerika voll und ganz auf alle künftigen Ausbrüche, von denen wir hoffen, dass es keine geben wird, vorbereitet sein wird."

Der Republikaner betonte: "Unsere Anstrengung beginnt mit der dramatischen Steigerung unserer Reserven." Trump wirft im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ja der Vorgängerregierung von Barack Obama vor, für die Startschwierigkeiten seiner Regierung in der Krise verantwortlich zu sein – etwa für anfängliche Probleme mit Tests, die fehlerhafte Ergebnisse geliefert hatten.

Ende April sagte Trump, die letzte Regierung habe seiner Administration "schlechte, kaputte Tests" hinterlassen – ungeachtet der Tatsache, dass das Coronavirus erstmals Ende vergangenen Jahres auftauchte und Trump bereits seit Jänner 2017 regiert.

New York steht bis 13. Juni still

Der Gouverneur des US-Bundesstaates New York hat die Ausgangssperre bis Mitte Juni verlängert. Ein Dekret von Gouverneur Andrew Cuomo verlängert die Beschränkungen für die Metropole New York City und die umgebenden Landkreise bis 13. Juni. Ausgenommen sind fünf wenig dicht besiedelte Regionen. Dort dürfen bestimmte Wirtschaftszweige schrittweise wieder hochfahren.

New York ist das am stärksten betroffene Gebiet der USA. In der Metropole wurden bereits mehr als 20.000 Tote durch die vom Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 registriert.

