Der Wasserspiegel fällt wieder. "Um 20 Zentimeter ist das Wasser in der Nacht gesunken", erklärte gestern Oleksandr Prokudin, Chef der ukrainischen Region Cherson. Am rechten Dnjepr-Ufer stehe das Wasser im Durchschnitt bei einem Pegel von 5,38 Meter. Aber noch immer seien 3624 Häuser in 32 Ortschaften der Region Cherson überschwemmt.