Nach britischer Brexit-Vollbremsung deutet nun alles auf Verlängerung hin

Nach der unfreiwilligen Brexit-Vollbremsung des britischen Premiers Boris Johnson erwägen die übrigen EU-Mitgliedsstaaten nun eine erneute Fristverlängerung – im Gespräch ist der 31. Jänner 2020. Befürworter sind EU-Ratspräsident Donald Tusk, EU-Parlamentspräsident David Sassoli und eine Reihe von Staats- und Regierungschefs.

Paris zeigte sich zunächst aber nur für eine kurze Verschiebung offen. Auch Deutschland will nach Angaben von Außenminister Heiko Maas zunächst klarere Informationen aus London abwarten.

Der irische Premier Leo Varadkar sagte, ein Gipfel wäre nötig, wenn sich die EU-Staaten im Kontakt mit Tusk nicht über die Details der Verschiebung einig werden. "Gibt es einen Konsens, können wir das im schriftlichen Umlaufverfahren machen. Wenn nicht, dann müssen wir eine Sitzung des Europäischen Rats einberufen, möglicherweise nächsten Montag, vielleicht sogar schon morgen, um darüber zu beraten, ob wir eine Verlängerung gewähren oder nicht, für wie lange und unter welchen Bedingungen", sagte Varadkar.

Sieg und Niederlage für Johnson

Der britische Premier Johnson hatte zwar am Dienstagabend eine erste Abstimmung im Unterhaus über seinen mit der EU vereinbarten Austrittsvertrag gewonnen. Das Parlament lehnte aber eine Gesetzgebung im Eiltempo ab.

Damit kann Johnson einen geregelten Austritt zum 31. Oktober praktisch nicht mehr erreichen, er legte daraufhin die Gesetzgebung kurzerhand auf Eis. EU-Ratspräsident Tusk empfahl daher, den seit dem Wochenende vorliegenden Antrag Großbritanniens auf Fristverlängerung bis Ende Jänner anzunehmen.

No-Deal noch nicht vom Tisch

Johnson äußerte sich gestern im britischen Unterhaus. Spekuliert wird über eine Neuwahl in Großbritannien bereits im Dezember. Je nach Wahlausgang könnte Johnson das die Chance geben, seinen Deal glatt durchs Parlament zu bringen und sein Land danach mit Vertrag aus der EU zu führen.

Ein Teil der Opposition signalisierte bereits grundsätzliche Bereitschaft, einer Neuwahl nicht im Wege zu stehen. Johnson hatte sich bereits mit Oppositionsführer Jeremy Corbyn getroffen.

Noch immer nicht völlig vom Tisch ist allerdings auch ein EU-Austritt ohne Vertrag. Johnson hatte am Dienstagabend erneut betont: "Es bleibt bei unserer Politik, dass wir keine Verzögerung haben sollten, dass wir die EU am 31. Oktober verlassen sollten." Er wolle nun mit den Verantwortlichen in Brüssel reden, gleichzeitig aber die Vorbereitungen für einen No-Deal-Brexit beschleunigen.

Allerdings kann das die EU-Seite mit einem Beschluss zur Fristverlängerung einfach verhindern. EU-Ratschef Tusk hatte zuletzt bekräftigt, dass sich die EU niemals selbst für einen No-Deal-Brexit entscheiden werde. Denn befürchtet werden danach wirtschaftliches Chaos, Unsicherheit und Versorgungsengpässe.

Österreich dürfte einer Verlängerung wohl zustimmen. Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hatte sich beim EU-Gipfel in Brüssel dafür ausgesprochen, einen ungeordneten EU-Austritt Großbritanniens zu verhindern.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Boris Johnson

Brexit Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.