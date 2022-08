Der Tod von Darja Dugina, Tochter des rechtsnationalistischen Ideologen Alexander Dugin, hat in Russland helles Entsetzen ausgelöst. Für den russischen Geheimdienst FSB ist der Fall längst gelöst: Der Terroranschlag sei vom ukrainischen Sicherheitsdienst SBU geplant worden. Täterin sei die Ukrainerin Natalja Wowk, die Ende Juli mit ihrer 12-jährigen Tochter nach Russland eingereist sei und eine Wohnung in dem Haus gemietet habe, in dem auch Darja Dugina lebte. Laut FSB ist sie eine SBU-Agentin.