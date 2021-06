Myanmar: Die Militärjunta ließ tausende Polit-Gefangene frei

NAYPYIDAW. Die Militärjunta in Myanmar hat zahlreiche politische Gefangene freigelassen, die seit Anfang Februar bei Protesten gegen den Militärputsch festgenommen worden waren. Landesweit seien 2296 Menschen freigekommen, teilte das Militärregime gestern am Abend mit. Unter den Freigelassenen waren auch mehrere Journalisten, die wegen ihrer Berichterstattung über die Proteste hinter Gittern saßen.

Vor dem Insein-Gefängnis in der Großstadt Rangun warteten am Morgen mindestens 200 Menschen, wie ein Reporter berichtete. Ein Mann hoffte, dass seine Tochter unter den Freigelassenen sein würde. "Ich bin sehr stolz auf sie", sagte er. "Ich werde sie ermutigen, zu kämpfen, bis sie gewinnen."

Ausländer weiter in Haft

Die Journalistin Kay Zon Nway vom Internetportal "Myanmar Now" war nach Angaben ihres Arbeitgebers unter den Freigelassenen. Nicht frei kam hingegen der US-Journalist Danny Fenster. Ein Mitarbeiter der Haftanstalt, der seinen Namen nicht nennen wollte, sagte, es seien keine Ausländer freigelassen worden.

Das Militär hatte am 1. Februar in Myanmar wieder die Macht übernommen. Der Putsch beendete eine zehnjährige Phase des demokratischen Wandels in dem südostasiatischen Land. Die Junta sieht sich seitdem massiven Protesten gegenüber und reagiert mit brutaler Gewalt gegen Demonstranten.

Im Februar hatte die Junta rund 23.000 Gefängnisinsassen freigelassen, um Platz für politische Häftlinge zu schaffen.