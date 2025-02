Musk wünscht sich Trumps Vize Vance als "künftigen Präsidenten"

"Bester Vizepräsident aller Zeiten und unser künftiger Präsident", schrieb Musk am Freitag in seinem Onlinedienst X. Ähnlich hatte Musk sich auf X bereits in der vergangenen Woche geäußert. Vance werde "hoffentlich unser künftiger Präsident", schrieb er.

Musk ist seit Trumps Amtsübernahme im Jänner als Berater des Präsidenten tätig. Er hat kein Ministeramt inne, sondern den Status eines "besonderen Regierungsangestellten". Der in Südafrika geborene Unternehmer scheint aber über so viel Macht zu verfügen wie sonst niemand in Trumps engerem Umfeld.

Musk, der den Wahlkampf des Rechtspopulisten Trump mit mehr als 270 Millionen Dollar (257,71 Millionen Euro) unterstützt hatte, wurde häufiger an Trumps Seite gesehen als dessen Stellvertreter JD Vance oder First Lady Melania Trump. Als Eigentümer des Onlinedienstes X und wichtiger Akteur des US-Raumfahrtprogramms durchdringt sein Einfluss inzwischen fast jeden Winkel der aktuellen Washingtoner Politik.

