Musk ist größter Geldgeber in der Geschichte der US-Politik

Er ist damit der größte Geldgeber in der Geschichte der US-Politik. Laut US-Bundeswahlkommission (FEC) in Washington von Donnerstagabend (Ortszeit) zahlte Musk an die von ihm zur Unterstützung Trumps gegründete Lobbygruppe America PAC bis zum 18. Oktober rund 238 Millionen Dollar (225,3 Mio. Euro). Bis zur Wahl folgten weitere 40 Millionen Dollar.

Diese umgerechnet 37,8 Millionen Euro seien bis zum Tag der Präsidentschaftswahl am 5. November eingezahlt worden, hieß es. Nach Angaben der regierungsunabhängigen Organisation OpenSecrets handelt es sich um die größte je von einem einzelnen Spender aufgewendete Summe. Laut "Washington Post" übertraf Musk damit den vom Bankerben Tim Mellon im diesjährigen Wahlkampf für Trump bereit gestellten Betrag um 80 Millionen Dollar.

Abteilung für effizientes Regieren

Trump hat den Chef des Elektroautobauers Tesla und des Raumfahrtunternehmens SpaceX mit der Leitung einer neuen Abteilung für effizientes Regieren beauftragt. Gemeinsam mit dem Geschäftsmann Vivek Ramaswamy soll Musk als externer Berater der Regierung dafür sorgen, dass hunderte Milliarden Dollar im Regierungsapparat eingespart werden.

Durch sein Bündnis mit dem Rechtspopulisten verfügt der Hightech-Unternehmer und reichste Mensch der Welt nun über erhebliche Einflussmöglichkeiten auf die US-Regierung, was die Frage nach massiven Interessenskonflikten aufwirft. Seine Tätigkeit als Regierungsberater könnte er nutzen, um die Abschaffung von Behörden voranzutreiben, die seine Unternehmen regulieren.

Auch könnte seine Tätigkeit weitere Verträge für seine Unternehmen befördern. SpaceX schickt Militärsatelliten ins All, bringt Astronauten zur Raumstation ISS und ist auf vielfältige Weise mit dem Pentagon und der Nasa verflochten. Allein im vergangenen Jahr erhielten die Musk-Unternehmen nach Informationen der "New York Times" öffentliche Aufträge im Wert von drei Milliarden Dollar (2,85 Milliarden Euro).

Musk soll Trump bei der Kürzung der Regierungsausgaben helfen. Er soll mit dem früheren republikanischen Präsidentschaftsbewerber Vivek Ramaswamy die Führung eines speziell dafür geschaffenen Beratungsgremiums übernehmen. Die Arbeit von Musk und Ramaswamy soll bis Juli 2026 abgeschlossen sein. Der Republikaner Trump hat die Präsidentschaftswahl klar gewonnen. Er soll am 20. Jänner zum zweiten Mal als US-Präsident vereidigt werden.

