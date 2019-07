"Müssen akzeptieren, dass die Grünen so stark sind"

BERLIN. Klimapolitik, Rassismus, Flüchtlinge, Personalwechsel – anderthalb Stunden stand die deutsche Kanzlerin Angela Merkel auf ihrer traditionellen Sommerpressekonferenz Rede und Antwort. Zwei Botschaften waren ihr besonders wichtig: Die Koalition ist handlungsfähig und sie selbst ebenso.

Es war ein langer Fragenkatalog, den Merkel gestern abarbeitete. Sie bereue nicht, ihren Posten als CDU-Chefin abgegeben zu haben, sagte Merkel, ohne jedoch konkret auf die jüngsten Personalentscheidungen in Berlin einzugehen. Während der "Spiegel" berichtete, dass Merkel und Kramp-Karrenbauer zwei Wochen über die Nachfolge im Verteidigungsministerium verhandelt hätten, sagte die Kanzlerin dazu nur: Es sei ein verworrener Weg bis zur Entscheidungsfindung gewesen. Doch sei sie stolz, dass Deutschland nach 50 Jahren eine EU-Kommissionspräsidentin stelle. Zudem konnte mit Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin das Verhältnis von Frauen und Männern im Kabinett gewahrt werden. "Das war mir sehr wichtig".

Zu den schlechten Umfragewerten der CDU sagte sie: "Die Grünen sind sehr stark. Das muss man so akzeptieren." Doch: "Wenn wir (Merkel und Kramp-Karrenbauer, Anm.) das ruhig weitermachen, dann werden wir auch wieder etwas bessere Umfragewerte haben." Mit Blick auf die Differenzen innerhalb der Großen Koalition zeigte sich Merkel zuversichtlich, dass die Regierung trotz allem bis 2021 bestehen bleiben wird.

Einen scharfen Ton schlug Merkel an, als sie auf den US-Präsidenten Trump und dessen Verbalattacken gegen vier US-Demokratinnen angesprochen wurde: "Ich distanziere mich davon entschieden", sagte sie. Sie fühle sich solidarisch mit den betroffenen Frauen.

Auch Merkels Gesundheit war nach mehreren öffentlichen Zitterattacken Thema bei der Pressekonferenz: Sie verstehe die Fragen nach ihrem Zustand, meinte die Kanzlerin. In ihrer Verantwortung als Regierungschefin sei es wichtig, "regierungsfähig" zu sein. Und das sei sie weiterhin. Außerdem: "Als Mensch habe ich persönlich ein großes Interesse an meiner Gesundheit." 2021 will Merkel ihre politische Karriere beenden. "Aber dann hoffe ich, dass es noch ein weiteres Leben gibt. Und das würde ich dann auch gerne gesund weiterführen."