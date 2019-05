Muellers letzter Auftritt heizt Debatte um eine Amtsenthebung Trumps an

Zwei Jahre hat Robert Mueller geschwiegen. Bevor der Sonderermittler in der Russland-Affäre sein Büro offiziell schloss, nahm er den US-Kongress mit einer öffentlichen Erklärung in die Pflicht. Und löste neue Rufe nach einer Amtsenthebung Trumps aus.

Die kurze Ansprache aus dem Justizministerium dauerte keine zehn Minuten. Und ginge es nach dem wortkargen Mueller, waren dies die letzten Einlassungen zu seinen Ermittlungen, die Washington seit Amtsantritt Trumps in Atem gehalten haben. "Der Bericht ist meine Zeugenaussage", erklärte der 74-Jährige, dessen dunkle Ringe unter den Augen für den Stress der letzten Monate stehen.

Wenn der Kongress ihn zu einer Anhörung zitierte, "werde ich keine Informationen geben, die über das hinausgehen, was bereits öffentlich ist". Gemeint ist der teilweise geschwärzte Schlussbericht, der auf mehr als 400 Seiten zusammenfasst, was Mueller und sein Team über zwei Jahre herausgefunden haben.

Das Repräsentantenhaus wird sich damit nicht zufrieden geben. Der New Yorker Abgeordnete Hakeem Jeffries, der dem Führungsteam der Demokraten angehört, meinte, es bleibe wichtig, den Sonderermittler persönlich zu befragen. "Es besteht ein Unterschied, ob sie ein Buch lesen oder den Film auf der Leinwand sehen." Wie Recht Jeffries damit haben könnte, zeigt die Reaktion auf das kurze Statement, in dem Mueller zwei Punkte hervorhob. Sein Team habe in der Russland-Affäre "nicht ausreichende Beweise gehabt", gegen Donald Trump oder andere Personen "Anklage wegen einer umfassenden Verschwörung zu erheben".

Zum Thema Justizbehinderung durch den Präsidenten meinte Mueller, "wenn wir uns sicher gewesen wären, dass der Präsident kein Verbrechen begangen hat, hätten wir es gesagt". Er wies dann ausdrücklich darauf hin, dass es aufgrund der Rechtslage "keine Option" gab, einen amtierenden Präsidenten nicht vor ein Strafgericht zu stellen. Die Verfassung erfordere "ein anderes Verfahren" als einen Strafprozess, "um einen amtierenden Präsidenten wegen Fehlverhalten anzuklagen".

Pelosi bleibt hart – vorerst

Mehrere demokratische Präsidentschaftsbewerber und eine wachsende Zahl an Abgeordneten im Repräsentantenhaus verstanden das als ausdrückliche Aufforderung Muellers, ein Amtsenthebungs-Verfahren gegen Trump einzuleiten. Elizabeth Warren und Pete Buttigieg, die sich beide im Führungsfeld der Bewerber bewegen, sprachen von einer "Impeachment-Empfehlung" Muellers und verlangten, dass der Kongress tätig werde. Der Spitzenreiter im Kandidatenfeld, Joe Biden, verwies auf die Zuständigkeit von Speakerin Nancy Pelosi. "Niemand hat Freude an einem Amtsenthebungs-Verfahren", sagte Biden. "Aber vielleicht wird es unvermeidbar sein."

Pelosi gerät damit unter wachsenden Druck, ihren Kurs zu ändern. Die Liste der demokratischen Abgeordneten, die öffentlich auf eine Amtsenthebung Trumps drängen, wuchs nach der kurzen Erklärung Muellers auf über 40 an. Tendenz steigend.

Bisher bleibt die Speakerin hart. "Sie betreiben keine Amtsenthebung, solange sie nicht alle Fakten haben", bekräftigte sie ihre Alternativ-Strategie, Trump das Leben mit einer Fülle an Untersuchungen in ganz unterschiedlichen Bereichen schwer zu machen. Dazu gehören neben der Russland-Affäre, Trumps Geschäftsgebaren, Korruptionsvorwürfe und Missbrauch von Stiftungsgeldern. Speakerin Pelosi will verhindern, dass ein im republikanischen Senat freigesprochener Trump dann voller Immunisierung in den Wahlkampf zieht. "Wir haben die Verantwortung, Ergebnisse für das amerikanischen Volk." (spang)

