Mueller beharrt darauf: Er habe Trump nicht entlastet

Barack Obamas langjähriger Strippenzieher David Axelrod spricht aus, was viele dachten, aber kaum jemand öffentlich zu sagen traute. "Was war mit Robert Mueller los?" Der Sonderermittler in der Russland-Affäre wirkte von Anfang an nervös, fahrig und nicht richtig vorbereitet auf das mit Spannung erwartete Politspektakel auf dem Kapitolhügel.

Die für Mueller wohlmeinendste Erklärung seines Auftritts vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses ist die, dass alles bloß eine Taktik war. Die Einwort-Entgegnungen, die ständigen Bitten, Fragen oder Zitate zu wiederholen, und die Erinnerungslücken. Geholfen hat das weder seiner Reputation noch den Demokraten, die sich erhofft hatten, den 448-Seiten staubtrockenen Abschlussbericht des Sonderermittlers durch seine eigenen Worte zum Leben zu erwecken.

Schon das Eröffnungsstatement musste all diejenigen enttäuschen, die sich mehr von Mueller erhofft hatten. Der ehemalige FBI-Chef und Staatsanwalt fühlte sich sichtbar unwohl in seiner Rolle, nun selber der Befragte zu sein. Und machte dies auch deutlich.

Der Vorsitzende des Ausschusses, der Demokrat Jerrold Nadler, erkundigte sich, ob die Entscheidung, Trump aufgrund bestehender Rechtsstandards des Justizministeriums nicht anzuklagen, bedeute, dass es keine Behinderung gegeben habe. "Nein", antwortete Mueller in für den weiteren Verlauf der Anhörung typischer Knappheit.

Kurz darauf kommt die Stelle, die alle in dem Anhörungraum aufhorchen lässt. Mueller fühlt sich bemüßigt in einem ganzen Satz etwas klarzustellen. "Die Befunde zeigen an, dass der Präsident nicht von den Handlungen freigesprochen wurde, derer er beschuldigt wurde."

"Nicht sehr ansprechend"

Gemessen an den ausweichenden Antworten Muellers, ragt dieser Satz heraus. Ansonsten bestätigt er bloß vorher Bekanntes: Dass Trump es abgelehnt habe, persönlich befragt zu werden, oder dass der Präsident Mitarbeiter aufgefordert hat, Unterlagen zu fälschen. Während die Republikaner versuchten, den Eindruck zu erwecken, Mueller habe sich für eine Hexenjagd auf Donald Trump hergegeben, ging es den Demokraten darum, hervorzuheben, wie dem Sonderermittler die Hände gebunden waren, gegen einen amtierenden US-Präsidenten rechtlich vorzugehen.

Nach einer Stunde meint die Starreporterin der New York Times im Weißen Haus, Maggie Haberman, enttäuscht: "Das fühlt sich nicht sehr ansprechend an.

