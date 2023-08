Moskauer Gericht verurteilt Apple wegen "falscher Inhalte"

Apple müsse eine Strafe von 400.000 Rubeln (knapp 4.000 Euro) zahlen, weil der Konzern entsprechende Inhalte zu dem, was Russland als eine "Spezial-Militäroperation" bezeichnet, nicht gelöscht habe, berichteten Tass und Interfax am Donnerstag. Apple lehnte eine Stellungnahme dazu ab. Der Konzern hatte seine Produkte kurz nach dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine im Februar 2022 vom russischen Markt genommen und die Zahlungsdienstleistungen von Apple Pay beschränkt. Russische Gerichte haben schon gegen mehrere Unternehmen wie Reddit, Wikimedia, Twitch oder Google ähnliche Strafen verhängt und Social-Media-Plattformen wie Meta Facebook und Instagram verboten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper