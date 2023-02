Moskau weiß nicht, wie es Chinas Plan bewerten soll

Weltweite Unterstützung für Kiew, doch in Moskau herrscht Schweigen. (AFP/Isakovic)

In Moskau herrschte gestern stundenlanges Schweigen. Die Sprecher des Kremls und des Außenministeriums äußerten sich erst am Abend zu dem chinesischen Positionspapier. "Wir begrüßen den aufrichtigen Wunsch unserer chinesischen Freunde, einen Beitrag zur Lösung des Konflikts in der Ukraine mit friedlichen Mitteln beizutragen", kommentierte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa vage.