Moskau verlegt Kampfjets nach Belarus

Moskau und Minsk wiesen Vorwürfe des Westens zurück, dass die Übung der Vorbereitung eines Einmarschs in der Ukraine diente. Die Kampfflugzeuge des Typs Suchoi Su-25SM wurden 7000 Kilometer aus der Region Primorje am Japanischen Meer auf Militärflugplätze im Gebiet von Brest nahe der polnischen Grenze gebracht.

Unterdessen trafen am Samstag die ersten US-Verstärkungstruppen, die Präsident Joe Biden wegen der Ukraine-Krise nach Polen schickte, im Nachbarland von Belarus ein. Ein Flugzeug sei mit einer Gruppe von Soldaten nahe Rzeszow angekommen. Gestern sind weitere US-Soldaten gelandet. Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak sagte, Abschreckung und Solidarität seien die beste Antwort auf eine "aggressive Politik" Russlands.

US-Präsident Biden hatte die Aufstockung angekündigt, um die Ostflanke der NATO angesichts der Konzentration russischer Truppen in der Nähe der Ukraine zu stärken.

Die ukrainische Armee trainiert unterdessen angesichts der Sorgen vor einem möglichen russischen Einmarsch nun auch in der radioaktiv verseuchten Zone rund um das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl den Häuserkampf.

Übung im Sperrgebiet

Innenminister Denys Monastyrskyj betonte, dass es sich um die erste große Übung in der Sperrzone handle. In einem Video zeigte die Behörde den Einsatz von Mörsern und das Vorrücken von Nationalgardisten mit gepanzerten Fahrzeugen in der geräumten Stadt Prypjat.