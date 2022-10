Moskau setzt Nahrungsmittel als "Waffe im Krieg" ein

Die Ukraine wirft Kremlchef Wladimir Putin deshalb ein "Spiel mit dem Hunger" vor. Am Sonntag fuhr erstmals seit der Wiederaufnahme der Transporte im August kein Schiff mehr.

Russland begründet die Aussetzung mit Drohnenangriffen auf die Schwarzmeerflotte in der Stadt Sewastopol auf der 2014 von Moskau völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim. Die Ukraine sei von Großbritannien unterstützt worden. Großbritannien wies die Anschuldigungen als falsch zurück.

Die Sicherheit des für die Getreidetransporte eingerichteten Korridors könne nicht mehr gewährleistet werden, hieß es aus Moskau. Diese Darstellung wies die ukrainische Regierung scharf zurück. Russland habe Angriffe auf eigene Einrichtungen erfunden. Der ukrainische Präsidentenberater Andrij Jermak sprach von "fingierten Terrorattacken".

Sowohl die EU als auch die USA forderten Russland dringend dazu auf, die Entscheidung rückgängig zu machen. Die Entscheidung gefährde "die wichtigste Exportroute für dringend benötigtes Getreide und Düngemittel zur Bewältigung der durch den Krieg gegen die Ukraine verursachten weltweiten Nahrungsmittelkrise", schrieb EU-Chefdiplomat Josep Borrell am Sonntag auf Twitter. "Russland setzt Nahrungsmittel erneut als Waffe in dem Krieg, den es begonnen hat, ein", sagte US-Außenminister Antony Blinken.

"Die Reaktion Washingtons auf den Terrorangriff auf den Hafen Sewastopol ist ungeheuerlich", schrieb dagegen der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, auf Telegram. Die "rücksichtslosen Aktionen des Regimes in Kiew" seien bisher nicht verurteilt worden.

Die UNO will unterdessen die Hoffnung auf ein Fortbestehen des Deals noch nicht aufgeben. "Wir stehen mit den russischen Behörden in dieser Sache in Kontakt", sagte ein UNO-Sprecher in New York. "Es ist unerlässlich, dass alle Seiten jegliche Handlungen unterlassen, die das Getreide-Abkommen gefährden, das eine entscheidende humanitäre Anstrengung ist, die eindeutig einen positiven Einfluss auf den Zugang zu Lebensmitteln für Millionen von Menschen weltweit hat."

Das vor drei Monaten ausgehandelte Abkommen sollte den weltweiten Anstieg der Getreidepreise dämpfen.