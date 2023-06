Moskau rüstet sich: Montag arbeitsfrei

Diese Entscheidung sei von ihm im operativen Stab gefällt worden, um Risken zu minimieren, informierte Sobjanin am späten Samstagnachmittag auf Telegram. "Die Situation ist schwierig", schrieb er. Ausgenommen von der Entscheidung sind staatliche Strukturen, kommunale Dienste sowie Firmen im Schichtbetrieb und des militärisch-industriellen Komplexes, die am Montag regulär arbeiten sollen. "Ich ersuche, maximal von Fahrten in der Stadt abzusehen", forderte Sobjanin. Möglich seien Straßensperren in manchen Bezirken sowie auf manchen Straßen.

Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog:

