Moskau: Militärische Ressourcen der Ukraine "fast erschöpft"

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte am Dienstag bei einer Sicherheitskonferenz in Moskau, dass Kiew keine Erfolge erziele trotz der "totalen Unterstützung" durch den Westen. Schoigu räumte ein, dass die russische Militäroffensive in der Ukraine sich zu einer "ernsthaften Prüfung" für die russische Armee entwickelt habe. Russland sei es aber gelungen, die Produktion gepanzerter Fahrzeuge "stark" zu erhöhen, sagte der Minister weiter.

Mit Blick auf die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine sagte Schoigu, dass diese Waffen "nichts Einzigartiges oder Unbesiegbares" darstellten. Vor einer Runde internationale Militärvertreter sagte er zudem, Moskau sei bereit, seine Erkenntnisse zu den Schwachpunkten westlicher Waffen zu teilen.

Schoigu dankte auch den russischen Soldaten für ihren Einsatz, die auf dem Schlachtfeld gegen den "Neonazismus" kämpfen würden. Er nahm damit eine Formulierung wieder auf, die der Kreml als Grund für die russische Militärintervention in dem Nachbarland angegeben hatte.

Zu der elften internationalen Sicherheitskonferenz von Moskau, die von der russischen Armee organisiert wurde und am Dienstag in der Nähe der russischen Hauptstadt stattfand, wurden mehr als 800 Gäste aus 76 Ländern erwartet; westliche Länder waren nicht darunter.

