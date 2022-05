Moskau erwägt, Vermögen zu beschlagnahmen

Dies sei eine mögliche Reaktion auf die US-Ankündigung, beschlagnahmtes Vermögen russischer Oligarchen der Ukraine zukommen zu lassen, schrieb am Sonntag Parlamentspräsident Wjatscheslaw Wolodin auf Telegram. Das durch den Verkauf des Vermögens eingenommene Geld solle der Entwicklung Russlands zugutekommen. US-Präsident Joe Biden hatte am Donnerstag angekündigt, beschlagnahmtes Vermögen russischer Oligarchen der Ukraine zukommen lassen zu wollen, um "das von Russland verursachte Leid" und die verursachten Schäden teilweise wiedergutzumachen. Mit dieser Ankündigung hätten die USA "einen gefährlichen Präzedenzfall geschaffen, der als Bumerang in die USA zurückkehren könnte", schrieb nun Wolodin.