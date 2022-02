Die Lage in der Ukraine ist derzeit "sehr gefährlich", sagte Oberst Markus Reisner, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt, gestern im OÖN-Interview. "Moskau entscheidet derzeit, wo es langgeht, der Westen ist schockiert und eilt immer hinterher." Die Rede, die der russische Staatschef Wladimir Putin Montagabend im russischen Staats-TV gehalten habe, sei "ziemlich hart" gewesen, sagte Reisner. "An diesen 21.