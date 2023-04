Moskau: "Außerplanmäßiger Abwurf von Luftkampfmunition" auf Belgorod

Die Besatzungsarmee setze den provokativen Beschuss eigener Städte fort, twitterte Oleksyj Danilow, Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrates, gestern genussvoll. "Ziel ist, die Zivilbevölkerung zu verängstigen und die Eskalation voranzutreiben."

Am Vorabend war eine schwere Fliegerbombe in einem Wohngebiet der südwestrussischen Stadt Belgorod eingeschlagen. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte den "außerplanmäßigen Abwurf von Luftkampfmunition" beim Flug eines Su-34-Kampfbombers über Belgorod, eine Ermittlung sei im Gange. Die Explosion der Sprengbombe gegen 22 Uhr Ortszeit an einer Straßenkreuzung im Wohnbezirk Charkowskaja Gora riss nach Angaben von Gebietsgouverneur Wjatscheslaw Gladkow einen "gewaltigen Trichter mit einem Radius von 20 Metern" in Asphalt- und Grünflächen. Zwei Menschen wurden verletzt, vier Wohnungen und mehrere Autos schwer beschädigt, ein Pkw landete auf dem Dach eines Supermarktes. Ein Wohngebäude wurde evakuiert. Experten nannten es einen Zufall, dass es keine Toten gab. Die Gründe für den Fehlabwurf sind unklar.

Ein ehemaliger Kampfpilot spekulierte gegenüber der Zeitung Moskowskij Komsomoljez anonym darüber, ob der Absturz der Bombe mit überstarken Fliehkräften während eines Flugmanövers zusammenhänge. Aber auch die Abwurfelektronik müsse geprüft werden.

Seit wenigen Wochen im Einsatz

Der russische Telegramkanal "Woennyj Oswedomitel" schließt nicht aus, dass es sich bei der abgestürzten Bombe um eine kürzlich modernisierte Gleitsprengbombe vom Typ FAB-500M62 handeln könnte. Nach russischen Medienberichten ist dieser Halbtonner, der nach seinem Abwurf noch bis zu 40 Kilometer zurücklegen kann, erst seit wenigen Wochen im Einsatz, zusammen mit anderen Gleitbomben wie UPAB-500.

FAB-500M62-Blindgänger

"Ein Angriff mit den mächtigsten Bomben gegen die ukrainischen Streitkräfte in Bachmut wurde zum Horrorsignal für Kiew", titelte Moskowskij Komsomoljez am Dienstag triumphal. Ruslan Lewijew, Chefexperte des Conflict Intelligence Teams, urteilt auf YouTube, es könne sich nach der Größe des Kraters sogar um eine 1,5 Tonnen-Bombe handeln.

Aber offenbar trifft keineswegs jeder dieser "Präzisions"-Schwergewichte ins Ziel. Russische Militärblogger hatten schon vorher berichtet, dass am 12. März ein FAB-500M62-Blindgänger auf einer Straße im von russischen Truppen kontrollierten Donezk gefunden wurde. "Diese Module werden in Garagen gebastelt, schnell und in großen Mengen", schreibt der ukrainische Militärexperte Oleksander Kowaljenko auf Facebook. Deshalb seien sie unzuverlässig und fielen oft einfach in der Luft auseinander. Die Frage sei, wie viele der Bomben deshalb schon in Wald und Feld gelandet sind. "Eine etwas rohe Neuentwicklung", schreibt auch Woennyj Oswedomitel, "darum können solcherlei Pannen auftreten."

Der für seine beißende Kritik an der militärischen Führung bekannte russische Ex-Geheimdienstler Igor Strelkow aber erzählt auf Telegram einen alten Fliegerwitz: "Der Kommandeur erfährt, dass der betrunkene Navigator die Flugkarten vergessen hat. ,Dann müssen wir schon wieder nach der Zeichnung auf einer Schachtel Belomor-Zigaretten fliegen.‘" Strelkow schreibt, hoffentlich sei der reale Grund eine technische Panne gewesen, nicht aber, dass jemand einfach zwei Städte miteinander verwechselt habe.

