Mordfall Kuciak: Freispruch für slowakischen Millionär

Die ganze Slowakei stand unter Schock, als im Februar 2018 der Journalist Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kusnirova in seinem Haus erschossen aufgefunden wurden. Der Mordfall machte Schlagzeilen weit über das Land hinaus, trieb Hunderttausende empörte Slowaken auf die Straße – und kostete letztlich etliche Spitzenbeamte, Regierungspolitiker, Richter und Staatsanwälte ihren Job.

Doch das Gerichtsurteil am Donnerstag bringt den Hinterbliebenen keine wirkliche Genugtuung und dürfte viele kritische Prozessbeobachter kaum zufriedenstellen. Denn ihre Hoffnung, dass der Millionär Marian K. als Auftraggeber des Doppelmordes verurteilt wird, erfüllt sich nicht. Er wird aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

Auch die Eltern der beiden Ermordeten verfolgten die Urteilsverkündung im Gerichtssaal. Als sich abzeichnete, dass K. und seine vermutete Komplizin Alena Z. nur wegen kleinerer Delikte wie illegalen Waffenbesitzes verurteilt werden, verließen sie sichtlich enttäuscht in Polizeibegleitung den Gerichtssaal.

Gedenken an die Mordopfer Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kusnirova. Bild: AP

In dem Prozess ging es um den Mord an dem Investigativjournalisten und dessen Verlobter (beide 27). Kuciak hatte über zwielichtige Geschäfte K.s berichtet, aber auch über andere Verfilzungen von Politik und Geschäftswelt. Eine erst nach seinem Tod veröffentlichte Reportage löste Massendemonstrationen gegen Korruption aus und führte zum Rücktritt der Regierung.

Obendrein führten die Mordermittlungen zu einer Serie von Korruptionsenthüllungen im Justizsystem: In einem für die Slowakei beispiellosen Schlag der Polizei wurden im vergangenen Jahr 13 Richter und Staatsanwälte sowie eine ehemalige Justiz-Staatssekretärin festgenommen. Letztere und ein Teil der Richter sitzen bis heute in Untersuchungshaft. Sie werden beschuldigt, in K.s Auftrag gegen Bestechungsgeld Prozesse manipuliert zu haben, in denen er wegen Betrugs angeklagt war.

Daniel Lipsic, Anwalt der Familie Kuciak, schloss schon am Vorabend des Urteils einen Freispruch des Oligarchen nicht mehr aus. Es werde aber sicher eine Berufung der Staatsanwaltschaft geben. Denn auch wenn es keine direkten Beweise für den Mordauftrag gebe, so lägen doch viele Indizien vor. "Ich halte die von der Anklage vorgelegten indirekten Beweise (...) für so stark, dass ich von der Schuld K.s überzeugt bin", erklärte der Staranwalt und Ex-Justizminister. Er vertritt die in bescheidenen Verhältnissen lebende Familie Kuciak ohne Honorar.

