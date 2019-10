Morddrohungen vor der Wahl in Thüringen

CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring wurde von Rechtsextremisten massiv bedroht. "In einer E-Mail wurde ich aufgefordert, meinen Wahlkampf einzustellen. Tue ich das nicht, dann wollen sie mich abstechen oder eine Autobombe zünden", berichtete der 47-Jährige in einem Internet-Video.

Ähnliche Todesdrohungen erhielten etwa auch der Fraktionschef der Grünen, Dirk Adams, der Rechtsextremismusforscher Matthias Quent aus Jena und einige kritische Journalisten. Adams sagte gestern, der Absender der Droh-Mail nenne sich "Cyber-Reichswehr" und kündige ein Messer- oder Autobombenattentat an, sollte Adams die Ökopartei nicht verlassen. Adams hat die Droh-Mail an die Polizei weitergeleitet und sagte: "Ich nehme das nicht ernst." CDU-Mann Mohring setzt seinen Wahlkampf ebenfalls fort.

Auch Grünen-Chef Robert Habeck hatte im Landtagswahlkampf Morddrohungen bekommen. In diesem Zusammenhang durchsuchte die Polizei am Freitag die Wohnungen von zwei Beschuldigten. In einem Fall soll sich ein polizeibekannter Rechtsextremer illegal Schusswaffen besorgt haben.

