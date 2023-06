Montenegro-Wahl: "Europa jetzt" laut ersten Resultaten in Führung

Wie das nicht-staatliche Wahlforschungsinstitut CEMI am Sonntag mitteilte, hat die Partei von Milojko Spajic 28,8 Prozent der Stimmen erhalten, gefolgt von der Demokratischen Partei der Sozialisten (DPS) mit 23,2 Prozent.

Die proserbische- und prorussische Koalition "Für die Zukunft Montenegros" landete demnach mit 15,8 Prozent an dritter Stelle. Die proeuropäische Koalition von Demokraten und URA kam auf 12,5 Prozent. CEMI hat die vorläufigen Resultate nach der Auszählung von 55 Prozent der Stimmen mitgeteilt. Die Wahlbeteiligung lag bei nur 56 Prozent, was wesentlich niedriger als bei den letzten Parlamentswahlen im Jahre 2020 oder den Präsidentschaftswahlen in diesem Frühjahr ist.

