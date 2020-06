Möglicher Durchbruch bei Covid-19-Behandlung

Noch ist es nur eine vorläufige klinische Studie der Universität Oxford, die der wissenschaftlichen Überprüfung harrt. Doch die Experten sind begeistert. Der Entzündungshemmer Dexamethason soll bei den schwersten Fällen der Lungenkrankheit Covid-19 ein wirksames Mittel sein, das die Sterberate signifikant senken könne. Die britische Regierung hat unverzüglich Dexamethason für die Behandlung von Covid-Patienten freigegeben.

Premier Boris Johnson sprach vom "bisher größten Durchbruch" und feierte die "bemerkenswerte wissenschaftliche Leistung". Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), freute sich über die "großartigen Neuigkeiten" und pries den "lebensrettenden wissenschaftlichen Durchbruch".

Dexamethason ist ein generisches, daher preiswertes und weltweit erhältliches Medikament, das es seit mehr als 60 Jahren gibt und vor allem zur Behandlung von Arthritis oder Asthma eingesetzt wird. Auch gegen Covid-19 wurde es verwendet, doch bisher stand der Nachweis der Wirksamkeit aus.

Weltgrößte Feldstudie

Im Rahmen des "Recovery Project", der weltgrößten Feldstudie ihrer Art, die in Großbritannien 11.500 Patienten in mehr als 175 Spitälern rekrutierte, führte die Uni Oxford eine randomisierte kontrollierte Studie durch, was der Goldstandard klinischer Studien ist. Dabei wurde 2104 zufällig ausgewählten Patienten eine Dosis von sechs Milligramm Dexamethason täglich zehn Tage lang verabreicht und mit einer Kontrollgruppe von 4321 Patienten verglichen, die die Standardbehandlung für Covid-19 erfuhren.

Die Ergebnisse sind beeindruckend. Unter den Intensivpatienten an Beatmungsgeräten sank die Sterblichkeit um 35 Prozent, während bei Patienten mit Sauerstoffversorgung eine Reduktion der Sterberate von 20 Prozent beobachtet werden konnte. Für weniger schwere Fälle, in denen eine Sauerstoffversorgung nicht notwendig war, hatte die Gabe von Dexamethason keine Wirkung.

Der Entzündungshemmer wirkt auf das Immunsystem ein und bekämpft den Zytokinsturm, der oft bei einem schweren Verlauf der Covid-19-Erkrankung auftritt. Daher wäre eine vorbeugende Einnahme von Dexamethason genauso unsinnig wie bei einer milden Erkrankung. "Dies ist ein Resultat von sofortiger globaler Bedeutung", kommentierte Martin Landray von der Uni Oxford die Ergebnisse der Studie. "Bis jetzt hat es keine Behandlung gegeben, die das Sterberisiko nachweislich reduzieren konnte."

Weitere Studien im Rahmen des "Recovery Project" sollen jetzt beginnen, um herauszufinden, ob eine Kombination von Dexamethason und Remdesivir, das ebenfalls gegen Covid-19 zu helfen scheint, die Sterberate weiter senken kann.

Waren 5000 Tote vermeidbar?

Hätte man in Großbritannien vom Anfang der Pandemie an Dexamethason eingesetzt, hätten nach Expertenschätzung bis zu 5000 Menschenleben gerettet werden können. Die Regierung hatte übrigens schon vor dem Feldversuch angefangen, die Vorräte von Dexamethason zu erhöhen. Man habe jetzt, gab Johnson bekannt, genug von dem Medikament, um 200.000 Patienten behandeln zu können. Gleichzeitig wurde Dexamethason auf die amtliche Export-Liste gesetzt, die es Firmen verbietet, für britische Patienten gedachte Medikamente aufzukaufen, um sie im Ausland zu verkaufen.

