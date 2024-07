Modi lobt Russland - Putin mein "lieber Freund"

Das bilaterale Verhältnis basiere auf "gegenseitigem Vertrauen und gegenseitigem Respekt", sagte Modi am Dienstag bei einem Besuch in Moskau. Zugleich hob er die Führungsqualitäten Putins hervor. "Jeder Inder betrachtet Russland in guten wie in schlechten Zeiten als Freund Indiens."

Der zweitägige Besuch Modis in Moskau fällt zusammen mit dem Beginn des NATO-Gipfels in Washington, bei dem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine im Mittelpunkt steht. Modi sagte, die indisch-russischen Beziehungen seien schon mehrfach auf die Probe gestellt worden. Doch sei das Verhältnis jedes Mal gestärkt daraus hervorgegangen. Putin bezeichnete er dabei als seinen "lieben Freund", den er dafür schätze. Russland ist seit Jahrzehnten der größte Waffenlieferant Indiens, beide Ländern unterhalten bereits seit der Sowjetzeit enge Beziehungen seit der Sowjetzeit.

Westen um gute Beziehungen bemüht

Aber auch der Westen ist um gute Beziehungen zu Indien bemüht, das auch als Gegengewicht zu China gesehen wird. Die Regierung in Neu-Delhi weigert sich allerdings, den völkerrechtswidrigen Krieg Russlands gegen die Ukraine zu verurteilen. Zudem ist Indien ein Großabnehmer russischen Öls.

Modi reist nach seinem Russland-Besuch nach Österreich weiter. Es ist das erste Mal seit mehr als 40 Jahren, das ein indischer Premier das Land besucht. Empfangen wird Modi von Präsident Alexander van der Bellen und Kanzler Karl Nehammer (ÖVP).

