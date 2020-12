Moderna-Impfstoff steht in den USA kurz vor der Zulassung

Der Corona-Impfstoff des US-Biotechkonzerns Moderna steht kurz vor einer Notfallzulassung in den USA. Am Donnerstag hat sich ein Beratungskreis der Arzneimittelbehörde FDA für die Genehmigung ausgesprochen. Auf Basis der bisher verfügbaren Informationen seien die Vorteile im Einsatz bei Menschen ab 18 Jahren größer als die Risiken, befanden 20 Fachleute bei einer Videokonferenz am Donnerstag.

Damit dürfte in den Vereinigten Staaten der zweite Corona-Impfstoff in den nächsten Tagen zugelassen werden und bereits nächste Woche zum Einsatz kommen. Es wäre die weltweit erste Genehmigung des Moderna-Präparats. Mit dem vergangene Woche von der FDA zugelassenen Impfstoff von Pfizer und Biontech werden seit Montag bereits besonders gefährdete Personen immunisiert.

Die EU peilt einen Impfstart am 27. Dezember an. Kommenden Montag wird die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) ihre Empfehlung für die Zulassung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer abgeben. Fällt diese positiv aus, will die EU-Kommission in einem Schnellverfahren binnen zwei Tagen über die Marktzulassung entscheiden. Zur Bewertung des Moderna-Präparats hat die EMA eine Sondersitzung am 6. Jänner angesetzt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.