Mitten in der heißen Wahlkampf-Phase muss Donald Trump in Quarantäne

Nun ist es passiert: US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Diagnose stürzt die USA in eine tiefe Krise – und könnte den Präsidentschaftswahlkampf auf den Kopf stellen.

?Wie geht es Trump?

Trumps Leibarzt Sean Conley erklärte, dass Trump trotz seiner Infektion die Amtsgeschäfte "ohne Unterbrechung" weiterführen könne. Donald und Melania Trump gehe es gut – die beiden hätten nur "leichte Symptome". Nähere Informationen gab es zunächst aber nicht. Auf Twitter schrieben US-Journalisten, dass sie während seines Interviews am Donnerstagabend schon etwas Verändertes an seiner Stimme gehört hätten. Der Präsident und die First Lady wollen demnach bis auf Weiteres im Weißen Haus bleiben. Trump äußerte sich jedenfalls optimistisch: "Wir werden das GEMEINSAM durchstehen", schrieb er auf Twitter.

?Was weiß man generell über seinen Gesundheitszustand?

Trump ist 74 Jahre alt. Mit seiner Körpergröße von etwa 1,90 Metern und 110 Kilogramm Gewicht gilt er als fettleibig. Bei seiner letzten Gesundenuntersuchung hatte er leichten Bluthochdruck.

?Wer übernimmt die Macht, wenn ein US-Präsident wegen Krankheit ausfällt oder gar stirbt?

Laut dem 25. Zusatz zur US-Verfassung aus dem Jahr 1967 werden die Amtsgeschäfte dem Vizepräsidenten übergeben – in Trumps Fall also Mike Pence. Auch im Falle des Todes übernimmt der Vizepräsident. Falls auch Pence ausfiele, wäre die Sprecherin des Repräsentantenhauses am Zug, die Demokratin Nancy Pelosi.

?Was bedeutet Trumps Infektion für den US-Wahlkampf?

Vorerst ist Trump in Quarantäne und kann keine öffentlichen Termine mehr wahrnehmen. Das wirft 32 Tage vor der Wahl und 13 Tage vor der nächsten TV-Debatte die gesamte Dynamik um. Wie es mit dem Wahlkampf weitergeht, ist daher völlig offen. Womöglich richtet sich nun – mehr noch als sonst – alle Aufmerksamkeit auf den Republikaner. Andererseits dürften Kritiker sich bestätigt fühlen, die Trump vorwerfen, das Virus stets heruntergespielt zu haben. Ob die Infektion Trump letztlich schadet oder er womöglich sogar profitiert, wird sich also erst zeigen.

Video: ORF-Korrespondentin Hannelore Veit über die Quarantäne von US-Präsident Donald Trump in der entscheidenden Phase des Wahlkampfs.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

?Könnte der Wahltermin noch verschoben werden?

Die Hürden für eine Verschiebung sind extrem hoch, weil der Termin seit 1845 gesetzlich festgeschrieben ist. Nötig wäre eine Änderung durch den Kongress, die noch dazu vor Gerichten angefochten werden könnte. Im Kongress wird das Repräsentantenhaus von den Demokraten kontrolliert. Zudem wären auf diesem Weg nur einige Wochen zu gewinnen, denn der weitere Zeitplan wie der Starttermin für den neuen Kongress (3. Jänner) und der Amtsantritt des neuen Präsidenten (20. Jänner) sind in der Verfassung festgeschrieben und damit noch starrer.

?Wie hat Trump sich bisher in der Coronakrise verhalten?

Trump trägt in der Öffentlichkeit meistens keine Maske und hat sich mehrfach abfällig über das Maskentragen seines Herausforderers Joe Biden geäußert. Er machte China stets für die Verbreitung des Virus verantwortlich und gab erst nach heftiger Kritik zu, die Gefahr durch das Virus heruntergespielt zu haben.

Der Präsident führte zu seiner Verteidigung an, keine Panik in der Bevölkerung auslösen zu wollen. Gleichzeitig betonte er: Ohne das Krisenmanagement seiner Regierung hätten die USA statt 200.000 Tote "zwei Millionen oder gar rund drei Millionen" Tote zu beklagen.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Was wäre, wenn?

Wie wird reagiert, wenn sich ein Regierungschef in Österreich mit dem Coronavirus infizieren würde? Die OÖNachrichten haben nachgefragt. Aus dem Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) gab es eine Antwort.

Grundsätzlich gelte für Stelzer dasselbe wie für alle Betroffenen, wird mitgeteilt: Bei Symptomen bzw. Verdacht erfolge ein Test. Bei positivem Test oder auch dringendem Verdacht auf eine Infektion würde der Landeschef in Quarantäne gehen, und das Kontaktpersonen-Management laufe an. „In seinem Fall ist zudem eine angeordnete Umfeldtestung ratsam“, heißt es. Alle Kontaktpersonen der Kategorie 1 würden unter Quarantäne gestellt.

Stelzer würde seine Amtsgeschäfte von zuhause aus führen. Wäre das aufgrund des Krankheitsverlaufes nicht möglich, verträte ihn die erste Stellvertreterin Christine Haberlander (VP); fielen beide aus, wäre es der zweite, Manfred Haimbuchner (FP).

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump

US-Wahl 2020 Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.