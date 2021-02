Die Polizei gab gestern Warnschüsse in die Luft ab und setzte Wasserwerfer ein, als sich in der Hauptstadt Naypyidaw trotz des Verbots den vierten Tag in Folge Demonstranten versammelten. Es gab mehrere Verletzte.

In fast allen Großstädten wurden Ausgangssperren verhängt und Versammlungen von mehr als fünf Personen verboten. Die Militärs wiederholten ihre Warnung gegen die Demonstranten, es würden Maßnahmen gegen jeden ergriffen, der die "Stabilität des Staates" gefährde.

Doch die Menschen in Myanmar wollen sich nicht mehr unterdrücken lassen. Augenzeugen berichteten von "unglaublichen Menschenmassen" auf den Straßen.

Die internationale Staatengemeinschaft beobachtet die Entwicklung mit großer Sorge: Neuseeland brach die politischen Kontakte zum Putschistenregime ab.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.