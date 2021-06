Mit Vogelgrippe angesteckt

PEKING. In China wurde erstmals bei einem Menschen eine Infektion mit der neuen Vogelgrippe-Variante H10N3 nachgewiesen. Nach Angaben der Nationalen Gesundheitskommission wurde das Virus bei einem 41 Jahre alten Mann in der Provinz Jiangsu gefunden, der Ende April mit Fieber ins Krankenhaus eingeliefert worden war.

Doch die chinesischen Behörden versuchen zu beruhigen: Das Risiko einer großflächigen Ausbreitung des Erregers sei "sehr gering", hieß es. Die chinesische Gesundheitskommission bezeichnete den Virustyp H10N3 als schwach pathogen, er führt bei infizierten Vögeln also eher nicht zu schweren Erkrankungen oder zum Tod. Eine Übertragung auf den Menschen wurde bisher allerdings noch nie festgestellt.

Die auch als Geflügelpest bezeichnete Vogelgrippe tritt sowohl bei Wildvögeln als auch in Geflügelbetrieben auf. In China wurden schon mehrere Virusstämme nachgewiesen, es kam bisher aber nur selten zu größeren Ausbrüchen bei Menschen. Die letzte größere Vogelgrippe-Welle in China war im Winter 2016/17 von dem Virus-Typ H7N9 ausgelöst worden. Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) haben sich seit 2013 insgesamt 1668 Menschen damit infiziert, 616 Menschen starben.