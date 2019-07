Mit Uran-Anreicherung hob Iran Atomdeal-Auflage auf

Rosa Rosen und gelbe Astern zierten das Podium, auf dem Sprecher der iranischen Führung gestern den Verstoß gegen eine zentrale Auflage des vor vier Jahren in Wien unterzeichneten Atomabkommens verkündeten. "Ab sofort" werde man sich bei der Urananreicherung nicht mehr an das vereinbarte Limit von 3,67 Prozent halten und den Anreicherungsanteil "nach Bedarf" erhöhen, erklärte Regierungssprecher Ali Rabei. Angestrebt werde ein "Reinheitsgrad von fünf Prozent", der zur Gewinnung von atomarer Energie im AKW von Buscher notwendig sei, sagte Ali Akbar Velayati, der Revolutionsführer Ali Khamenei in Sicherheitsfragen berät.

Eine weitere Verpflichtung aus dem Abkommen werde "in 60 Tagen" aufgegeben, drohte Vize-Außenminister Abbas Araghschi. Dann könnte Iran die Urananreicherung auf knapp 20 Prozent erhöhen, was – rein theoretisch – für medizinische Zwecke ausreichen würde. Für den Bau einer Atombombe, der durch die Umsetzung des Wiener Abkommens verhindert werden soll, sind knapp 90 Prozent erforderlich. Der technische Weg zur Entwicklung von waffenfähigem Uran wäre nach dem Erreichen des 20- Prozent-Limits nicht mehr weit.

Geduldsfäden drohen zu reißen

Vor vier Jahren hatte Iran diese Hürde bereits erreicht. Eine Wiederholung wäre nicht nur für die noch verbliebenen Vertragspartner des Iran, also Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China und Russland, unannehmbar. Spätestens dann würden auch in Washington, Riad und Tel Aviv die Geduldsfäden reißen.

Das weiß auch die iranische Führung, die noch auf eine diplomatische Lösung hofft. "Der Weg der Diplomatie" sei weiter offen, erläuterte Araghschi die Strategie seiner Regierung, die von der EU als reines Erpressungsmanöver betrachtet wird. Für den ehemaligen französischen Botschafter im Iran, Francois Nicoullaud, sind die "bewussten iranischen Verletzungen" des Abkommens dagegen ein "Hilferuf Irans an seine Partner, um ihn aus seinen wachsenden Wirtschaftsproblemen als Folge der US-Sanktionen zu befreien".

Um das Atomabkommen doch noch zu retten, haben die Vertragspartner des Iran vermutlich keine andere Wahl, als das Gespräch mit Teheran zu suchen. Den Anfang machte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, der über eine Stunde mit seinem Amtskollegen Hassan Rohani telefonierte. Thema der von der iranischen Diplomatie als "konstruktiv" gewürdigten Gespräche sei ein Treffen der sechs verbliebenen Vertragspartner auf Außenministerebene gewesen.

Zur Chefsache machen

Zur Rettung des Atomabkommens müsse ein solcher Versuch unbedingt unternommen werden, glaubt auch Wolfgang Ischinger. Für den renommierten deutschen Sicherheitsexperten ist "der diplomatische Manövrierraum noch nicht völlig ausgeschöpft". Es sei an der Zeit, dass die Rettung des Atomabkommens endlich zur Chefsache gemacht werde, sagte Ischinger dem Nachrichtenportal T-Online.

