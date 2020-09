Am Sonntag sind in Weißrussland erneut Zehntausende Demonstranten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko und seinen manipulierten Wahlsieg vom 9. August auf die Straße gegangen. Das oppositionelle Online-Portal "Golos" zählte in der Hauptstadt Minsk bis 18 Uhr MEZ mehr als 140.000 Teilnehmer.