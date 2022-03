Mit Molotow-Cocktails gegen Putins Panzertruppen

Es sind surreale Bilder. Jemand filmt vom Rücksitz eines Kleinwagens, wie er langsam an einem Panzer vorbeifährt, der in der Frühlingssonne am Straßenrand steht. "Schmeiß! F..., schmeiß!", brüllt der Fahrer. Zwei Molotow-Cocktails fliegen aus dem Auto auf den Stahlkoloss, unklar, ob auch der Armeelastwagen davor etwas abbekommt.