Mit Klopfhammer und Eisenstange: Attacke auf Nawalny-Helfer

Auch mit verschwollenem Gesicht und zerschrammter Stirn bemühte sich Leonid Wolkow um ein grimmiges Lächeln. "Man hat versucht, aus mir ein Steak zu machen. Ein Mann ist mit einem Klopfhammer für Steaks über mich hergefallen", erklärte Leonid Wolkow gestern Nacht auf seinem Telegram-Kanal.

Am Vorabend überlebte Leonid Wolkow, früher Stabschef Alexej Nawalnys, vor seinem Haus in einem Vorort der litauischen Hauptstadt Vilnius eine brutale Prügelattacke. Der unbekannte Angreifer zertrümmerte die Fensterscheibe des Pkws, in dem Wolkow saß, sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht und schlug mit dem Hammer auf ihn ein. Wolkow, 43, zog sich bei dem Kampf zahlreiche Blutergüsse und Fleischwunden zu und brach sich den rechten Arm. Noch ist unklar, ob tatsächlich der Kreml hinter dem Überfall steht.

Das könnte Sie auch interessieren: Mehr als 40 Staaten für internationale Untersuchung von Nawalny-Tod

Viele Exilaktivisten beschuldigen aber die russischen Geheimdienste. "Wir haben es mit einem Krieg Putins gegen das gesamte politische System des Westens zu tun", sagt der oppositionelle Historiker Andrej Subow, der seit 2022 an der Masaryk-Universität im tschechischen Brünn lehrt. "Ein Aspekt dieses Krieges ist das Bemühen, die russische Emigration zum Schweigen zu bringen." Bis zu einer Million Russen soll nach dem 24. Februar 2022 ausgereist sein, darunter tausende oppositionelle Aktivisten, Geisteswissenschaftler und Journalisten.

Giftanschlag in Prag

Die Menschenrechtlerin Natalja Arno bemerkte bei einem Prag-Aufenthalt im Mai 2023 in ihrem Hotelzimmer einen sonderbaren Geruch, danach litt sie an Vergiftungssymptomen, später attestierten ihr amerikanische Ärzte, sie sei mit neurotoxischen Mitteln vergiftet worden. Noch sind das Einzelfälle, aber sie haben durchaus Tradition. Die sowjetischen Geheimdienste machten schon in den zwanziger Jahren Jagd auf zarentreue Emigranten. "Verräter" und "Volksfeinde" wurden auch später verschleppt oder ermordet: von dem 1940 in Mexiko erschlagenen Lew Trotzki über den 2006 in London vergifteten FSB-Überläufer Alexander Litwinenko bis zum 2019 in Berlin erschossenen tschetschenischen Ex-Guerillero Selimchan Changoschwili.

Prügelattacken aber veranstaltete man fast immer nur im Inland, als Alternative zu Strafverfahren oder psychiatrischer Zwangsbehandlung. "In Russland können sie sich wie zu Sowjetzeiten alles erlauben", sagt Subow über die Agenten der Geheimdienste. "Im Westen aber droht ihnen, selbst verhaftet zu werden." Deshalb habe man dort immer "todsichere" Mittel angewandt, um kein Risiko umsonst einzugehen.

Nawalny-Helfer Wolkow befürchtet, dass es noch schlimmer kommen könnte. Laut dem Exilportal meduza.io sprach er nur wenige Stunden vor dem Überfall in Vilnius in einem Interview über mögliche Attentate gegen die geflohenen Mitstreiter des Ende Februar in einem nordsibirischen Straflager umgekommenen Nawalny. "Das zentrale Risiko ist, dass sie uns alle umbringen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper