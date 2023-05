Mit großer Militärparade will Moskau Stärke zeigen

Ungeachtet des kürzlichen Zwischenfalls mit zwei Drohnen über dem Kreml will Russlands Präsident Wladimir Putin heute wie geplant bei der großen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau auftreten. Im ganzen Land wurden zum Gedenken des Endes des Zweiten Weltkriegs die Sicherheitsvorkehrungen massiv erhöht. Moskau will an diesem symbolträchtigen Tag des Siegs der Roten Armee über Nazi-Deutschland demonstrativ seine militärische Stärke unter Beweis stellen. In der Ukraine begann Moskau eine neue Großoffensive. Dort wiederum ist der heutige Tag Anlass, um einmal mehr die Nähe zu Europa zu zeigen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist zum fünften Mal seit dem Beginn der russischen Invasion nach Kiew. Sie werde am Europatag Präsident Selenskyj treffen und die uneingeschränkte Unterstützung für die Ukraine bekräftigen, sagte ihr Sprecher. Die neuen von der EU geplanten Russland-Sanktionen lösen jedoch eine heftige Debatte aus: Erstmals sind damit nämlich auch Firmen aus China und Hongkong betroffen. Peking warnte Europa: "Das ist sehr gefährlich."

Unterdessen kocht zwischen Russland und der Ukraine der Streit über das Getreideabkommen hoch. Das Abkommen sei de facto ausgesetzt, da Russland sich weigere, ankommende Schiffe zu registrieren und zu inspizieren, erklärte das ukrainische Wiederaufbauministerium. "Dieses Vorgehen widerspricht den Bedingungen der Vereinbarung." Zuletzt war das von der UNO mühsam ausgehandelte Abkommen im März um 60 Tage verlängert worden.

