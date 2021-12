Emmanuel Macron hat große Pläne. Am 1. Jänner 2022 übernimmt Frankreich turnusmäßig für sechs Monate den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Für diese Führungsrolle hat der Staatspräsident ein Feuerwerk an Ideen und Initiativen gezündet. Mehr als zwei Stunden referierte er Anfang Dezember über seine Vorhaben. Sie würden für mehrere Ratspräsidentschaften reichen und umfassen alles, was kompliziert und umstritten, aber dringend notwendig ist.