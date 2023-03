Unmittelbar vor seiner USA-Reise hat der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) der Ukraine weitere Hilfen und Sicherheitsgarantien angeboten. Gut ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffs sagte Scholz im Bundestag, dass man das Land so lange wie möglich in seinem Abwehrkampf gegen Moskau unterstützen werde. "Darum kann und wird es keinen Friedensschluss über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg geben."

In seiner Rede zu der von ihm am 27. Februar 2022 ausgerufenen "Zeitenwende" machte er aber zugleich klar, dass man sich bereits Gedanken über eine Nachkriegsordnung mache. "Deshalb sprechen wir mit Kiew und weiteren Partnern auch über künftige Sicherheitszusagen für die Ukraine." Solche Sicherheitszusagen setzten aber zwingend voraus, dass sich die Ukraine erfolgreich verteidigen könne.

Während Scholz ein Jahr nach seiner "Zeitenwende"-Rede im Bundestag eine positive Bilanz der Krisenbewältigung der Ampel-Regierung zog, machte ihm CDU-Chef Friedrich Merz als Oppositionsführer scharfe Vorwürfe. Die Bundesregierung bleibe weit hinter den damals gesetzten Ansprüchen zurück. Scholz zögere und zaudere.

Scholz forderte zugleich China auf, sich für einen Frieden in der Ukraine zu engagieren. "Meine Botschaft an Peking ist klar: Nutzen Sie Ihren Einfluss in Moskau, um auf den Rückzug russischer Truppen zu drängen. Liefern Sie keine Waffen an den Aggressor Russland." Man könne von China auch erwarten, mit den Hauptbetroffenen zu sprechen, nämlich mit der Ukraine und Präsident Wolodymyr Selenskyj. Es sei enttäuschend, dass China beim G20-Finanzministertreffen nicht zu einer Verurteilung des russischen Angriffs bereit gewesen sei.

Dabei gebe es derzeit keine Hinweise, dass Kremlchef Wladimir Putin an einem gerechten Frieden interessiert sei. "Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln – außer über die eigene Unterwerfung", sagte Scholz. Russland könne den Krieg beenden, wenn es nur wolle. Putins Imperialismus dürfe sich nicht durchsetzen. Scholz kritisierte auch Forderungen, dass der Westen seine Waffenlieferungen einstellen solle. Dies würde nur bedeuten, dass sich die Ukraine dem Aggressor unterwerfen müsse.

SPD: Schröder bleibt

Die Russland-Nähe von Altkanzler Gerhard Schröder hat keine Parteistrafe der SPD zur Folge. Die Schiedskommission des SPD-Bezirks Hannover wies Anträge mehrerer SPD-Gliederungen in zweiter Instanz in einem Beschluss zurück. Schröder steht wegen seiner Mitarbeit für russische Staatsunternehmen und seiner mangelnden Distanzierung vom russischen Angriff auf die Ukraine in der Kritik.

