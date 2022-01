Missbrauchs-Gutachten : Kirchenbewegung sieht "Vertuschung"

"Das Gutachten macht die Verwobenheit der verschiedenen Mitwirkenden zum Erhalt eines geschlossenen kirchlichen Machtsystems deutlich", teilte der Sprecher der Bewegung, Christian Weisner, am Sonntag mit. Der Aachener Bischof Helmut Dieser forderte ein öffentliches Schuldeingeständnis von Ex-Papst Benedikt XVI.

Es habe eine höchst schädliche Aufgabenteilung zwischen den Münchner Erzbischöfen und den Personalverantwortlichen gegeben. "Statt Empathie für die einzelnen Missbrauchsbetroffenen zu zeigen, ging es immer zuerst um den Schutz des klerikalen Systems."

Anwälte hatte vor wenigen Tagen eine Untersuchung zu Missbrauchsfällen im Erzbistum München und Freising vorgestellt. Demnach wurden dort Fälle von sexuellem Missbrauch über Jahrzehnte nicht angemessen behandelt. Den ehemaligen Erzbischöfen Friedrich Wetter und Joseph Ratzinger, dem heute emeritierten Papst Benedikt XVI., wurde konkret und persönlich Fehlverhalten in mehreren Fällen vorgeworfen. Auch dem aktuellen Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, wird formales Fehlverhalten in zwei Fällen vorgeworfen. Von mindestens 497 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern sprechen die Gutachter, sie gehen aber von einem deutlich größeren Dunkelfeld aus.

Bischof Dieser sagte in seiner Predigt im Aachener Dom am Sonntag: "Es kann nicht dabei bleiben, dass Verantwortliche sich flüchten in Hinweise auf ihr Nichtwissen oder auf damalige andere Verhältnisse oder andere Vorgehensweisen. Denn deswegen wurden doch damals Täter nicht gestoppt und Kinder weiter von ihnen missbraucht! Auch Bischöfe, auch ein ehemaliger Papst, können schuldig werden, und in bestimmten Situationen müssen sie das auch öffentlich bekennen, nicht nur im Gebet vor Gott oder im Sakrament in der Beichte."

Benedikt hatte das Erzbistum München und Freising von 1977 bis 1982 geführt. Er hat die Vorwürfe gegen seine Person in einer 82-seitigen Verteidigungsschrift zurückgewiesen.

Helmut Dieser - der in der Deutschen Bischofskonferenz dem Lager der Reformer zugerechnet wird - sagte in seiner Predigt, das Ausmaß von Versagen bei den Bischöfen mache ihn "traurig, aber auch wütend". Das gleiche gelte für die "Unfähigkeit, die eigene Verantwortung bei sich selbst zu spüren und Schuld einzugestehen und Vergebung zu erbitten oder wenigstens Bedauern und Schmerz über den eigenen Anteil an der Tragödie auszudrücken. Dass auch der frühere Papst Benedikt das noch nicht getan hat, darf nicht sein letztes Wort dazu sein!"