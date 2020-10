Minsk: Lukaschenkos Macht beginnt zu bröckeln

Der weißrussische Staatschef Alexander Lukaschenko demonstriert neuerdings Gesprächsbereitschaft. Er fühlt sich offenbar zunehmend unter Druck.

Die Wasserwerfer spritzen immer wieder gelb gefärbte Wassermassen auf die Menschenmengen im Minsker Stadtzentrum, die Demonstranten versuchten sich mit Regenschirmen zu schützen. Am Sonntag zeigte sich die weißrussische Staatsmacht brutaler denn je: nach Angaben des Bürgerrechtsportals Wjasna wurden insgesamt 625 Demonstranten festgenommen, viele dabei verprügelt.

Trotzdem wächst zwei Monate nach Lukaschenkos fraglichem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen der Optimismus in den Reihen seiner Gegner. "Sein ganzer Staat pfeift aus dem letzten Loch", verkündete der ehemalige Kulturminister Pawel Latuschko. Tatsächlich scheint es, als bröckele Lukaschenkos Autokratie. Am Sonntagabend wurden zwei inhaftierte Oppositionelle, die Unternehmer Juri Woskresenki und Dmitri Rabzewitsch in den Hausarrest entlassen. Beide hatten am Vortag an einem bemerkenswerten Treffen im Minsker Untersuchungsgefängnis des Staatssicherheitsdienstes KGB teilgenommen. Dort versammelte Lukaschenko elf politische Häftlinge, darunter erbitterte Widersacher, wie die früheren Präsidentschaftskandidaten Viktor Babariko und Sergei Tichanowski. Der regimetreue Telegram-Kanal Pul Perwogo zeigte 37 Sekunden des Gesprächs, dabei redete ausschließlich Lukaschenko, er stellte offenbar eine Verfassungsreform zur Debatte.

"Nur Heuchelei"

Der kritische Teil der weißrussischen Öffentlichkeit reagierte skeptisch auf so viel demonstratives Entgegenkommen vonseiten des Machthabers. "Genauso stellt sich Lukaschenko ein politisches Rundtischgespräch vor", spottet der liberalkonservative Politiker Alexei Janukewitsch. "Alle dürfen ihre Meinung sagen und dann ab, in die Zelle." Nach den massenhaften Gummiknüppelattacken vom Sonntag halten viele Weißrussen Lukaschenkos neue Gesprächsbereitschaft erst recht für Heuchelei. Aber doch herrscht die Meinung vor, dass der Diktator wankt. "Er ist unfähig, zu ehrlichen Verhandlungen auf Augenhöhe", sagt der IT-Verleger Dmitri Nawoscha. "Er versucht mit solchen taktischen Manövern den Schein von Kompromissbereitschaft zu erwecken." Aber tatsächlich verschlechtere sich Lukaschenkos Position zusehends, der Westen erkenne ihn nicht an, die wirtschaftlichen Probleme wüchsen, und die Kluft zum eigenen Volk sei nicht mehr zu schließen. "Die Proteste zeigen ihre Wirkung", sagt auch der Aktivist Jewgeni Medwedjew. "Lukaschenko gerät immer mehr unter Druck!" Der Internationale Währungsfonds prognostiziert Weißrussland dieses Jahr ein Minuswachstum von sechs Prozent. Und in Luxemburg drohten die EU-Außenminister Lukaschenko gestern mit persönlichen Sanktionen.

In Minsk gab es gestern neue Proteste. Und die weißrussischen Politologen spekulieren, ob die Stimmung in Lukaschenkos Beamten-, vor allem in seinem Sicherheitsapparat, zu seinen Ungunsten kippt.

Artikel von Stefan Scholl