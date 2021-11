Minsk bringt Migranten in Bussen von Grenze weg

Ist das der Beginn einer Entspannung der Lage an der polnisch-belarussischen Grenze? Das Regime von Diktator Alexander Lukaschenko in Minsk hat nach Angaben der polnischen Regierung damit begonnen, die am geschlossenen Grenzübergang Kuznica-Brusgi campierenden Migranten mit Bussen an einen anderen Ort zu bringen.