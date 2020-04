Minister: Noch keine Entscheidung zu Johnson-Rückkehr

Gesundheitsminister Matt Hancock sagte am Freitag dem Sender Sky News, er habe am Donnerstag mit Johnson gesprochen, dieser sei in sehr guter Verfassung und erhole sich eindeutig.

Auf die Frage, ob Johnson wie von einer Zeitung berichtet am Montag die Amtsgeschäfte wieder aufnehme, sagte Hancock, es sei noch keine Entscheidung getroffen. "Ich bin sicher, er wird zurückkommen, sobald seine Ärzte es empfehlen", fügte der Minister hinzu.

Der "Telegraph" hatte berichtet, der 55-jährige Johnson wolle zum Wochenauftakt in seinen Amtssitz in der Londoner Downing Street Nr. 10 zurückkehren.

