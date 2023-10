Mindestens 48 Tote bei Angriff auf ukrainisches Geschäft

Bei einem russischen Angriff im Osten der Ukraine sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens 48 Menschen getötet worden. Der Raketenangriff auf einen "gewöhnlichen Lebensmittelladen" in einem Dorf nahe der Stadt Kupjansk in der Region Charkiw sei ein "brutales russisches Verbrechen", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in Onlinenetzwerken. Der Angriff sei in der Nähe der Frontlinie erfolgt.

Selenskyj gab die Zahl der Toten mit 48 an, der örtliche Gouverneur Oleg Sinegubow meldete den Tod von 49 Menschen. Unter ihnen sei auch ein sechs Jahre alter Bub. Der Angriff ereignete sich am Mittag in dem Dorf Hrosa, das rund 30 Kilometer entfernt von Kupjansk liegt, wie Sinegubow im Onlinedienst Telegram weiter mitteilte. Neben dem Lebensmittelgeschäft sei auch ein Café getroffen worden. Vor dem Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 wohnten in Hrosa rund 500 Menschen.

Nur noch Trümmer und Tote

Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft veröffentlichte Fotos und ein Video, die Trümmerberge und reglos am Boden liegende Menschen zeigen.

Die betroffene Region rund um die Stadt Kupjansk hatte die Ukraine im vergangenen Herbst bei ihrer Offensive im Nordosten des Landes aus russischer Besatzung befreit. Damals gelang es dem ukrainischen Militär auch, den Fluss Oskil zu überqueren und teilweise bis in das benachbarte Gebiet Luhansk vorzudringen. Inzwischen haben in der Region allerdings wieder die russischen Streitkräfte die Initiative erlangt. Seit Wochen toben wieder erbitterte Kämpfe im Osten der Region Charkiw.

