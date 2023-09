Mindestens 37 Tote bei Unwetter in Brasilien

Massive Schäden im Bundesstaat Rio Grande do Sul

Das teilte die Regierung des Bundesstaates Rio Grande do Sul am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Eine weitere Person starb im benachbarten Bundesstaat Santa Catarina.

Es gebe große Zerstörung in der betroffenen Region, ganze Gemeinden stünden unter Wasser, sagte der Gouverneur von Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, der Mitteilung zufolge.

Das Überschwemmungsgebiet liegt nordwestlich von Porto Alegre, der Hauptstadt des ganz im Süden Brasiliens gelegenen Bundesstaates. Allein in der Kleinstadt Mucum am Fluss Taquari starben laut der Mitteilung 14 Menschen. Dort mussten Bewohner wegen der Überschwemmungen von Dächern gerettet werden, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete. Im Juni waren in der Region bereits 16 Menschen bei Unwettern ums Leben gekommen.

