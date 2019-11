Milliardär als neuer Premier im Libanon

Der 75 Jahre alte Milliardär soll Saad Hariri nachfolgen, der Ende Oktober zurückgetreten war. In der Verfassung ist festgelegt, dass der Premier sunnitischer Moslem sein muss.

Der Sunnit Safadi ist in der Region als erfolgreicher Geschäftsmann bekannt. Nach Ausbruch des Bürgerkrieges im Libanon 1975 übersiedelte er nach Saudi-Arabien, 20 Jahre später kehrte er in seine Heimat zurück. 2000 zog Safadi erstmals ins Parlament in Beirut ein, zwischen 2005 und 2014 war er Infrastruktur- und Verkehrs- sowie Wirtschafts- und Finanzminister.