Militärexperte analysiert den Krieg in der Ukraine

Bei der sogenannten Donbass-Offensive der Russen in der Ukraine zeichnet sich derzeit noch keine Entscheidung ab. Die Ukrainer halten im Großen und Ganzen ihre Stellung, die Russen erzielen bis jetzt nur punktuell räumlich begrenzte Erfolge. "Es ist noch nicht gekippt, es gibt derzeit noch keinen Gamechanger", analysiert Oberst Markus Reisner, Leiter der Entwicklungsabteilung der Theresianischen Militärakademie, die Lage nach zwei Monaten Krieg im Gespräch mit der APA.

"Eines ist aber auch klar: Die Handlungsfähigkeit bei der Offensive liegt bei den Russen, sie bestimmen noch immer was passiert, etwa wann und wo sie angreifen", betont Reisner. "Wir stehen am Tag 61 im Krieg und haben bisher zwei Phasen erlebt: In den erste sechs Wochen haben die Russen an vier Fronten gleichzeitig gekämpft und mussten dann die Taktik ändern, weil sie gemerkt haben, dass sich das nicht ausgeht." Seit drei Wochen befinde sich der Krieg in einer zweiten Phase, die ersten zwei Wochen davon hätten der Vorbereitung für die Donbass-Offensive gedient und seit einer Woche sei man in der Entscheidungsphase, so Reisner. Die Russen greifen an mehreren Fronten im Kessel an, erzielen Fortschritte, aber keinen entscheidenden Vorstoß. Das entspreche der neuen Taktik eines langsamen und breiten Vorstoßes.

Das Ziel sei es, die Ukraine mürbe zu machen

Das Ziel sei es, die Ukraine mürbe zu machen und praktisch zu vernichten. Für die Ukraine spreche, dass das Tauwetter angefangen habe und das Gelände immer schwieriger zu befahren sei. Den Ukrainern sei zudem wieder ein großer Schlag gelungen: Sie haben einen wichtigen russischen Gefechtsstand bei Cherson zerstört und dürften dabei wieder zwei russische Generäle getötet haben. Damit wäre die Zahl der getöteten russischen Generäle bei zehn. Reisner sieht Anzeichen dafür, dass die Russen nordwestlich von Cherson ihre Frontlinie etwa zurücknehmen und sich in die Tiefe zurückziehen.

Je länger der Widerstand der Ukrainer hält, desto nachteiliger sei das für die Russen, denn die Ukrainer bekommen immer mehr Waffenlieferungen und die Russen nützen sich ab. Derzeit würden ganz massiv Waffen hineingebracht, aber weniger die geforderten Panzer, sondern mehr Artillerie und Artillerie-Munition. "Die Taktik der Ukrainer ist es, die Russen abzunutzen." Für eine Gegenoffensive, sei die Ukraine noch immer nicht im Stande.

9. Mai für die Russen als Tag des Sieges

Für die Russen gelte der 9. Mai nach wie vor als Tag des Sieges, die große Parade werde bereits vorbereitet. "Was auch immer man bis dahin erreicht hat, wird als Erfolg präsentiert und kommuniziert werden. Ziel ist es sicher, den ganzen Donbass als erobert zu präsentieren, aber wenn das nicht der Fall ist, wird man den Sieg über Mariupol und die 'Entnazifizierung' feiern", so Reisner.

Was die geschätzten 2.000 Soldaten und 1.000 Zivilisten, die sich im Stahlwerk Asowstal in Mariupol verstecken, angeht, schätzt Reisner deren Lage als dramatisch ein. Sie werden wahrscheinlich noch zu Essen und Trinken haben, weil sie sich im Vorfeld wahrscheinlich darauf vorbereitet haben, "aber für die Verwundeten ist die Lage in den Katakomben katastrophal und die Zeit spricht für die Russen". Es habe bereits mehrere Ausbruchsversuche gegeben, diese seien aber alle gescheitert, eine Befreiung von außen hält Reisner derzeit für nicht durchführbar. Die Ukrainer haben zuletzt Gespräche über einen Gefangenenaustausch mit den im Azovstal eingebunkerten Soldaten gefordert.

"Russland noch noch im Krieg"

Die Ansage der Russen, dass sie nicht nur den Osten, sondern auch den ganzen Südens der Ukraine bis nach Transnistrien in der Republik Moldau erobern wollen, sieht Reisner in erste Linie als Botschaft an die eigene Bevölkerung. Die militärischen Kapazitäten habe Russland derzeit für eine derartig ausgedehnte Offensive nicht. Man dürfe aber nicht vergessen, dass Russland nicht im Krieg sei. "Russland führt derzeit noch eine 'militärische Spezialoperation' durch, würde Präsident Wladimir Putin den Krieg ausrufen, hätte er ganz andere Möglichkeiten. Er könnte eine Mobilmachung der Bevölkerung durchführen oder wirtschaftliche Rationalisierungen anordnen." Das sei nicht ganz auszuschließen, so Reisner. "Trotz all ihres Heldentums und ihrer Opferbereitschaft könnte die Ukraine diesen Kampf verlieren. So schrecklich es klingt, Putin könnte gewinnen."

Apropos Moldawien: Das Land liefert nachts Treibstoff an die Ukraine. Tagsüber reisen sie mit der Bahn zu ihrem Endbahnhof und warten bis zum Einbruch der Dunkelheit, um in die Ukraine weiterzureisen. Die moldauischen Behörden liefern Kraftstofftanks per Bahn in die Ukraine. Die Ukraine sei in einer angespannten Situation mit Treibstoff und Schmiermitteln, da die russischen Streitkräfte Treibstoffdepots gezielt zerstören. Auch die Infrastruktur wird gezielt zerstört, derzeit sind fünf Bahnhöfe in der West- und Zentralukraine unter Beschuss.

Was die wiederholten Brände in Öllagern oder Rüstungsbetrieben, aber auch Zugentgleisungen in Russland betrifft, meint Reisner, dass die Vorfälle durchaus einem absichtlichen Muster folgen könnten. Diese könnten mehrere Ursachen haben: einfache Unfälle als Folge von Stress und Ermüdung, Sabotage durch menschliche Operatoren (ausländische Agenten oder "interne Dissidenten") oder Sabotage durch gezielte Cyberangriffe (empfindliche Stromversorgungseinrichtungen, wie zum Beispiel Trafos werden etwa gezielt zur Zerstörung gebracht). Bemerkenswert ist die Häufung der Vorfälle in jedem Fall.