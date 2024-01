Militärbündnis berät mit Ukraine über Luftabwehr

Russische Angriffe haben in Kiew schwere Schäden verursacht.

Das Militärbündnis kündigte am Donnerstag eine Sitzung des NATO-Ukraine-Rats für die kommende Woche an.

Auf der Agenda der Sondersitzung der Diplomaten dürften Forderungen der Ukraine nach einer schnelleren Lieferung von Munitionsnachschub stehen. Die Führung in Kiew hatte die NATO-Staaten mehrfach aufgefordert, die Lieferung von Luftabwehrwaffen, Kampfdrohnen und Waffen mit großer Reichweite zu beschleunigen. Insbesondere fordert die Ukraine neue Lieferungen der Patriot-Abwehrsysteme aus den USA. Dort blockieren jedoch Teile der Republikaner die von Präsident Joe Biden angekündigten weiteren Militärhilfen im Kongress.

1000 neue Patriot-Raketen

Patriot dient der Bekämpfung von größeren Zielen in der Luft wie Flugzeugen, Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern und schießt nach ukrainischen Militärangaben auch russische Hyperschallraketen ab. Die NATO-Staaten kündigten am Mittwoch bereits an, bis zu 1000 neue Patriot-Raketen über ihre gemeinsame Beschaffungsstelle zu kaufen.

