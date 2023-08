Militär übernimmt die Macht in Gabun

Der zweite Militärputsch in einem afrikanischen Staat innerhalb weniger Wochen: Im südwestafrikanischen Gabun hat eine Gruppe von Soldaten und Polizisten Präsident Ali Bongo Ondimba entmachtet und nach eigenen Angaben unter Hausarrest gestellt. Erst Ende Juli hatte, wie berichtet, im Niger das Militär geputscht und den dortigen Präsidenten Mohamed Bazoum gestürzt.

In Gabun verkündeten die Putschisten am Mittwoch in einer Fernsehansprache "das Ende des derzeitigen Regimes" und die Annullierung der Parlaments- und Präsidentenwahl, die erst vergangenes Wochenende stattgefunden hatte. Bei dieser Wahl hatte Bongo nach offiziellen Angaben 64,3 Prozent der Stimmen für eine dritte Amtszeit erhalten. Die Wahl war allerdings überschattet von Betrugsvorwürfen.

Die Militärs begründeten den Staatsstreich mit der "unverantwortlichen, unvorhersehbaren Regierungsführung" von Präsident Bongo, die zu einem "kontinuierlichen Verfall des sozialen Zusammenhalts" geführt habe, der das Land "ins Chaos" zu stürzen drohe. In der Hauptstadt Libreville waren kurz nach der Fernsehansprache Schüsse zu hören. In verschiedenen Vierteln der Hauptstadt und anderer Städte versammelten sich Hunderte Menschen, die hupend durch die Straßen fuhren und "Gabun ist befreit!" und "Bongo raus!" riefen.

Gabun mit seinen 2,3 Millionen Einwohnern zählt wegen seiner Ölvorkommen zu den reichsten Ländern Subsahara-Afrikas, dennoch lebt rund ein Drittel der Bevölkerung in Armut. Die Familie Bongo regiert das Land seit 56 Jahren und zählt zu den reichsten Familien der Welt. Ali Bongo Ondimba hatte seinen Vater Omar Bongo Ondimba 2009 als Präsident abgelöst, auch nach der ersten Wiederwahl 2016 hatte es Manipulationsvorwürfe und Ausschreitungen gegeben.

Frankreich, ehemals Kolonialmacht in Gabun, verurteilte den Putsch. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell äußerte sich wegen des neuerlichen Staatsstreichs innerhalb kurzer Zeit "besorgt".

