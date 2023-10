Migrationspakt: Tunesien lehnt EU-Gelder ab

Er lehnte die großzügigen EU-Hilfen in Höhe von 127 Millionen Euro im Rahmen des Abkommens zur Eindämmung der illegalen Migration von Afrika nach Europa ab. "Nicht wegen der geringen Summe, sondern weil der Vorschlag im Widerspruch zu dem im Juli unterzeichneten Abkommen steht", sagte Saied.

Dem Abkommen waren wochenlange Gespräche und die Zusage Europas vorausgegangen, Tunesien mit insgesamt einer Milliarde Euro zu unterstützen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatten erst Mitte Juli eine Absichtserklärung mit Tunesien unterzeichnet.

Tunesien sollte dafür sorgen, dass keine Boote mehr von den Küsten Tunesiens in Richtung Lampedusa und Sizilien aufbrechen; dafür sollte die EU dem von einer schweren Wirtschaftskrise gebeutelten Land mit Finanzhilfen unter die Arme greifen. Die Auszahlungen sind jedoch größtenteils an wirtschaftliche Reformen geknüpft. Die bereits Mitte September angekündigte Kürzung sorgte für Frustration bei der tunesischen Regierung.

Außenpolitik Außenpolitik Preistreiber Tunesien tanzt der EU auf der Nase herum. von Heidi Riepl Preistreiber

Nur ein Manöver?

Man kann aber davon ausgehen, dass das letzte Wort bezüglich des Migrationsabkommens noch nicht gesprochen ist: Vielmehr dürfte es sich um ein Manöver des tunesischen Präsidenten handeln, den Preis für den Deal in die Höhe zu treiben. Immerhin hatte der türkische Machthaber Recep Tayyip Erdogan nach der Flüchtlingskrise von 2015 aus Brüssel sechs Milliarden Euro erhalten, um die syrischen Kriegsflüchtlinge zurückzuhalten. #

Von der EU-Kommission hieß es am Dienstag nur, man sei in Kontakt mit den tunesischen Behörden. Unabhängig davon steht der Migrationspakt am Freitag beim informellen Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU in Granada (Spanien) zur Diskussion.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ursula von der Leyen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.