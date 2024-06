EU-Migrationspakt: Gegenwind aus den Mitgliedsstaaten

Am Dienstag traten sie in Kraft - am Mittwoch, stellte Margaritis Schinas, Vizepräsident der EU-Kommission, die Pläne vor, wie die Mitgliedsstaaten die zehn EU-Gesetze des Migrationspakts in den kommenden zwei Jahren von der Theorie in Form von Tausenden Seiten an Rechtstexten in die Praxis umsetzen sollen.