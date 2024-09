Migrationskommissar Brunner soll Außengrenzen stärken

Außerdem soll der bisherige Finanzminister seinen neuen Bereich laut dem ihm von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zugesandten Missionsbrief mit "Entschlossenheit und Fairness" angehen. Brunner wird für die Umsetzung des neuen, umstrittenen EU-Asyl- und Migrationspakts verantwortlich sein.Brüssel/Straßburg. In dem am Dienstag veröffentlichten Schreiben wird von jedem Kommissionsmitglied "echtes europäisches Engagement" gefordert. Auf den designierten Kommissar für Migration und Inneres warten mit der Umsetzung des Asyl- und Migrationspakts große Aufgaben. Vorgesehen sind zahlreiche Verschärfungen der bisherigen Regeln. Ziel ist es, die irreguläre Migration einzudämmen. Das Paket sieht einheitliche Grenzverfahren an den EU-Außengrenzen vor. Geplant ist insbesondere ein deutlich härterer Umgang mit Menschen aus Ländern, die als relativ sicher gelten.

Von der Leyen schreibt in ihrem achtseitigen Brief, Brunner müsse zur Umsetzung des Asylpakts einen "neuen, gemeinschaftlichen Ansatz zur Rückführung irregulärer Migranten entwickeln". Er soll für eine "integrierte Grenzsicherung" sorgen und den Ausbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex überwachen. Diese soll bis zu 30.000 Mann umfassen. Eine strategische EU-Visapolitik soll die Grenzen besser schützen und die Migration steuern. Schmugglern und Menschenhändlern wird der Kampf angesagt.

Irreguläre Migration nach Europa eindämmen

Mit "innovativen operativen Lösungen" soll der Österreicher die irreguläre Migration nach Europa eindämmen. Er soll aber auch für eine bessere Koordination von Rettungseinsätzen sorgen: "Ein verlorenes Leben auf See ist ein Leben zu viel." Der externe Ansatz wird herausgestrichen: Partnerschaften mit Drittstaaten etwa in Nordafrika sollen verstärkt werden. Wichtig ist laut Brief auch die Integration regulärer Migranten mit den richtigen Qualifikationen auf Europas Arbeitsmärkten. Der Jurist soll die EU zudem gegen Cyberangriffe und hybride Attacken wappnen, und antisemitischem und antimuslimischem Hass entgegenwirken. Auch für das Schengen-Grenzmanagement ist Brunner ab sofort verantwortlich.

Als nächstes muss sich Brunner den Fragen der EU-Parlamentarier in den zuständigen Fachausschüssen stellen. Die Anhörungen könnten Mitte Oktober stattfinden. Am Dienstag gab es bereits erste Zweifel von EU-Parlamentariern, ob Brunner der richtige Mann für den Posten sei. Von der Leyen zeigte sich hingegen überzeugt, dass Brunner das ihm zugewiesene Dossier Migration "exzellent beherrschen" werde. Für alle Kandidierenden gelte, dass sie Kommissarinnen und Kommissare sein würden, die politische Verantwortung tragen und keinen technischen Hintergrund haben müssten: "Brunner hat einen juristischen Hintergrund und einen ausgezeichneten Hintergrund als Minister."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ursula von der Leyen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.